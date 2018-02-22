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AKOM'u işgal eden sanıklara müebbet

22 Şubat 2018 Perşembe - 10:10 | Son Güncelleme : 22 02 2018 - 10:30

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'ni (AKOM) işgal ettikleri iddiasıyla 6'sı tutuklu, 9'u rütbeli 17 askerin yargılandığı davada, 5 sanığa "anayasayı ihlal" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet ve "mala zarar vermek" ve "kasten yaralamak" suçlarından 41'er yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.


İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, sanıklar son  savunmalarını yaparak, beraat ve tahliye talebinde bulundu.

Dosyayı karara bağlayan mahkeme heyeti, 15 Temmuz'dan önce Harp  Akademileri Komutanlığı'nda öğretim görevlisi olarak görev yapan Kurmay Yarbay  Mustafa Kubilay, Yüzbaşı Hakan Özhan, Yüzbaşı Ramazan Derviş, öğrenci Yüzbaşı  Levent Aksoy ve öğrenci Yüzbaşı Mehmet Fatih Güven'i  "cebir ve şiddet kullanarak  Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs  etmek" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet ve "mala zarar vermek" ve 6  müdahile karşı "kasten yaralama" suçlarından 41'er yıl hapis cezasına  çarptırılmasına hükmetti.

Yargılama aşamasında pişmanlık gösterir bir beyanda bulunmadıkları  vurgulanan sanıklar hakkında verilen cezalarda herhangi bir indirim yapılmasına  yer olmadığına karar veren heyet, sanıkların tutukluluk halinin devamını  kararlaştırdı.

Sanık Ramazan Sezer’in iki kişiye karşı “silahla tehdit” suçundan 5  yıl hapisle cezalandırılmasına karar veren mahkeme heyeti, sanığın tutuklu  kaldığı süreyi göz önünde bulundurarak tahliyesine hükmetti. Heyet, sanık  hakkında ayrıca yurt dışına çıkış yasağı koydu.

Sanıklar Emin Karaca, Hasan Hüseyin Sağlam, Haydar İpeker, İsa Uysal,  İsmail Erol, Muhammed Fıstıkçı, Mükerrem Karataş ve Ömer Faruk Çimen hakkında  "kamu malına zarar verme" suçundan "İşlediği fiilin haksızlık oluşturduğu  hususunda kaçınılmaz bir hataya düşen kişi cezalandırılmaz" maddesi kapsamında  ceza verilmesine yer olmadığını kararlaştıran mahkeme heyeti, bu sanıkların  üzerilerine atılı diğer tüm suçlardan beraatlerine hükmetti.

Mahkeme heyeti, sanıklar Cevdet Deniz, Halil Güler ve Serdar  Pattanoğlu'nun ise tüm suçlardan beraatlerine karar verdi.

Heyet, sanık Ramazan Derviş'e tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'ne  yakını tarafından getirilen ve arka sayfasında el yazısıyla, "Silahın seri nosu  (ezer+foto), Madurkar Komisyonu, Silivri 3. Noter, Atatürk sevgisi, İlkokul 8.  Sınıfta Anadolu Fen Dersanesi'ne 3 ay gitti, çalışarak markette çok önemli  mevkilerde çalışmadı. Kindle+tabanca AKOM'da kaldı. Avrupa İnsan Hakları Yüce  Adalet Divanı'na dilekçe, neden askeri lise, ailem beni okutmayacaktı, zaten hem  çalıştım hem okudum. En rütbesiz yüzbaşı bendim, emrime asker verilmedi, erlere  ateş açmayın diye tembihledim, askerlerin sorgularına ulaşabiliyor muyuz?"  şeklinde yazılar bulunan "Reader of KPDS" isimli kitabın da dosyada delil olarak  saklanmasına hükmetti.

 

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