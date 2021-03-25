Gazetevatan.com » Gündem » AKOM'dan kritik uyarı! Ve kar yağışı başladı
AKOM'dan kritik uyarı! Ve kar yağışı başladı
Meteoroloji'nin İstanbul için yaptığı kar uyarısının ardından dün sabah saatlerinde başlayan ve aralıklı olarak devam eden kar yağışı İstanbul'da sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yeniden etkili oldu. Yurt genelinde sıcaklıkların düştüğü günlerde herkes kar yağışının devam edip etmeyeceğini merak ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük hava raporunda ise flaş uyarılar yer aldı. Öte yandan bir ilçede eğitime ara verildi.
AKOM’dan daha önce İstanbul’da karla karışık yağmur uyarısı yapılmıştı. Yapılan uyarı sonrası İstanbulun bazı bölgelerinde kar yağışı olmuştu.