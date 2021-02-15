AKOM'dan flaş açıklama! Yarın kuvvetli geliyor, İstanbul'da kar sağanakları...

(AKOM) İstanbul'da kar yağışıyla ilgili verilerini paylaştı. AKOM'un verilerine göre, kar yağışı neticesinde kar kalınlığı 30 santimetreye kadar çıktı. Üsküdar, Kadıköy, Sarıyer'de 10-20 santim Başakşehir, Sultanbeyli, Eyüp, Ümraniye'de 15-25 santim Zekeriyaköy, Tuzla Akfırat, Çamlıca, Arnavutköy Hadımköy, Silivri Binkılıç, Beykoz, Karlıtepe gibi yüksek yerlerde 30-50 santimetre kar kalınlıkları ölçüldü.
YAĞIŞLAR HAFTA ORTASINA KADAR DEVAM EDECEK
AKOM'dan yapılan açıklamada, "Soğuk ve kar yağışlı havanın kısa süreli molalarla hafta ortasına (Çarşamba) kadar devam etmesi, ardından Marmara bölgesini terk etmesi bekleniyor. Perşembe günü itibari ile sıcaklıkların mevsim normalleri civarına yükseleceği ön görülüyor. İstanbul'da hava sıcaklıklarının 18 Şubat'a kadar mevsim normalleri civarı ile 4-8 derecenin altında seyredecek." denildi.
200'DEN FAZLA AĞAÇ DEVRİLDİ
AKOM'un açıklamasının devamında şunlar kaydedildi:
"Aralarında, İBB İtfaiyesi, Yol Bakım, İBB Trafik Müdürlüğü, İSKİ, Zabıta. İGDAŞ, Beyaz Masa, Park Bahçe'nin ve paydaşlarında bulunduğu toplam 27 birim AKOM'dan gelişmeleri yakından takip ediyor. AKOM'dan paylaşılan verilere göre şu zamana kadar şiddetli rüzgar nedeniyle kent genelinde 218 ağaç ve direk devrilmesi, 7 çatı çökmesi olayları nedeniyle 106 araç hasar gördü. İBB, kent hayatının normal seyrinde devam etmesi için tüm önlemleri aldı. İBB, kış şartlarıyla mücadele çalışmalarında bu yıl 1.351 araç- iş makinesi ve 7.031 personeli ile görev yapıyor.
Hazır bekletilen, kar küreme ve tuzlama ekipleri, İstanbul'da 4 bin 23 km'lik sorumlu yol ağında, 434 müdahale noktasında olumsuzluklara karşı ve müdahale çalışmalarını yürütüyor. İstanbul genelinde 60 noktada kurulan BEUS'tan (Buzlanma Erken Uyarı Sistemi) gelen mesajlar doğrultusunda ekipler çalışmalarını yürütüyor.
Ekiplerin takibi ve yönlendirilmesi araç takip sistemi üzerinden sağlanıyor. Kritik noktalara kutu tuzlar bırakıldı. Gelen veriler ışığında üstgeçitler, otobüs durakları, meydanlar, gibi kritik noktalarda da kar birikintilerine ve buzlanmalara ekipler tarafından müdahale edilecek. İBB Yol bakım ekibi şu zamana kadar 5 bin 252 ton tuz, 7 ton da solüsyon döktü.
YARIN KUVVETLİ KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, il genelinde bugün yer yer yoğun olarak görülen kar yağışlarının, yarın ve salı günü de kuzey ve iç kesimleri başta olmak üzere yerel kuvvetli (5-20 santimetre) kar sağanakları şeklinde etkili olması öngörülüyor.
Kar yağışlarının oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
SARIYER'DE ARAÇLAR KARA GÖMÜLDÜ
İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde ara sokaklar kapandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından ana arterlerde kar küreme ekipleri tarafından tuzla çalışmalarıyla sorun yaşanmazken, ara sokaklar karla kaplandı.
İşe gitmek için evden çıkan vatandaşlar kendi imkanlarıyla yolları açtı. Sarıyer Kocataş Mahallesi'nde işe gitmek için aracını ve yolu temizleyen Muammer Aktaş, "Ana yollar açık ama ara sokaklar kapalı. Belediye ekipleri yeni geldi. Temizleyip işe gideceğim. Kar uyarısı yapılmıştı ancak bu kadar beklemiyordum. Kardan aracım gözükmüyor" dedi.
Servis şoförü Muammer Kozalak da ara sokakların kapalı olması nedeniyle personeli almak için yarım saat geciktiğini belirterek, "Kardan dolayı araç ilerlemedi, yarım saat geciktik personeli almak için. Yolu şimdi açabildiler" diye konuştu. Kızının aracını ve sokaktaki karı temizleyen Hayrettin Kuru ise, "Kızım işe gidecek onu aracını ve yolu temizliyorum. Ana arterlerde sıkıntı yok ama ara sokaklar kapalı. Kızım işe gidebilirse gidecek" dedi.