AKOM'da okul trafiği değerlendirmesi

Utku Cihan, "Bugün yaklaşık 3 milyon öğrencinin okula başlamasıyla ilgili önlemlerimizi almıştık. Sabah 6'dan bu yana tüm birimlerimizle beraber İstanbul trafiğini AKOM'da an be an izledik. Yapabileceğimiz müdahaleleri yaptık. Toplu taşımanın kullanılması trafik açısından oldukça önemliydi. Biz de sabah 06.00'dan saat 14.00'e kadar İstanbul'da toplu taşıma ücretsizdi. Okul bölgelerinde bugün yaşadığımız sıkıntılar vardı. Vatandaşlarımızın özellikle okul yakınlarına kendi araçlarıyla gitmeleri nedeniyle biraz sıkışıklıklar yaşadık" dedi.