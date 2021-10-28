AKM yeniden ‘merhaba’ diyor! Bakan Ersoy yeni gelişmeyi duyurdu

Türkiye’de millî sanat anlayışına katkı sunmak üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla bestelenen “Sinan Operası” ise dünya prömiyerini bu açılışta yapacak.

İstanbul Devlet Opera ve Balesinin sahneleyeceği bu muhteşem eseri ünlü İtalyan rejisör Vincenzo Grisostomi Travaglini sahneye taşıyacak.

Dünyanın büyük bir kültür hazinesi olan Mimar Sinan ’ı anlatacak operayı Orkestra Şefi Gürer Aykal yönetecek. Eserin bestesi çağdaş Türk klasik müziği bestecisi Prof. Hasan Uçarsu’ya, librettosu da Halit Refiğ’in aynı adlı senaryosundan hareketle Bertan Rona’ya ait olacak.

Seyircilere, Mimar Sinan’ın ustalık eseri olarak kabul edilen Süleymaniye Cami’nin inşasının 7 sene sürmesi, devlet içinde bu konu üzerinden Sinan’a karşı cephe oluşturulması, İran seferi ve Süleymaniye Camii’nin güneş gibi doğması anlatılacak. Mihrimah Sultan Cami ile Süleymaniye Cami’nin yapımları sürecinde yaşanan olaylar ve Osmanlı İmparatorluğu’nun en ihtişamlı zamanları da bu eserle opera sahnesine yansıyacak.

LONDRA FLARMONİ OSKESTRASI'NDAN YENİ AKM'DE DEV KONSER

Dünyanın en seçkin sanatçı ve sanat kurumlarını ağırlayacak olan İstanbul Atatürk Kültür Merkezinin açılış haftasına da Londra Flarmoni Orkestrasının konseri damgasını vuracak.

Dünyanın en iyilerinden biri olarak kabul edilen Orkestra 96 kişilik dev bir kadro ile 31 Ekim’de sahne alacak. Londra Flarmoni Orkestrası yeni AKM’de çok özel bir repertuvar seslendirecek.

Repertuvarda Türk besteci Özkan Manav'ın orkestra için yazdığı "Haydar Haydar" adlı eser de yer alacak. Londra Senfoni Orkestrası ilk defa bir Türk bestecinin eserini repertuvarına alacak.

İtalyan asıllı İngiliz orkestra şefi Robin Ticciati yönetiminde gerçekleşecek konserin solisti yaşayan en iyi Mozart yorumcularından biri olarak kabul edilen piyanist Francesco Piemontesi olacak.

Yaşayan en büyük caz müzisyenlerinden biri olan, Grammy ödülü sahibi ünlü trompet sanatçısı Chris Botti de kendi topluluğu ile birlikte 2 Kasım’da AKM Opera Salonu'nda izleyiciyle buluşacak.

YENİ AKM ÖRNEK OLACAK

İstanbul’un dünya çapında öncü bir sanat şehri olma hedefinde önemli bir rol üstlenecek olan yeni İstanbul Atatürk Kültür Merkezi sanatı besleyen, çoğaltan ve her kesimden şehir halkı ile ziyaretçiyi zengin içeriklerle buluşturabilen bir yapı olarak yoluna devam edecek. Yeni AKM Türkiye’deki benzer yapılanmalara da örnek teşkil edecek.

En yeni ve gelişmiş teknolojiyle inşa edilen binanın işletme modeli ise yapıyı farklı kılan bir değer unsur olacak. Dünyada benzer işleve sahip çok sayıda yapılanmanın ayrıntılı biçimde incelenerek, Türkiye’deki kültür dünyasının önde gelen isimleriyle istişarelerin yapıldığı bu yeni modelde deneyimli profesyonellerden oluşan bir ekip görev alacak.

AKM’nin yerleşkesinde 2 bin 40 kişilik opera salonu ve 802 kişilik tiyatro salonunun yanı sıra “Kültür Sokağı” olarak adlandırılan bir hat boyunca farklı işlevlere sahip birimler yer alacak. Ayrıca sergi, konser, tiyatro, konferans, toplantı gibi farklı amaçlara hizmet verebilecek çok amaçlı bir salon bulunacak.

Taksim Meydanı’na bakan cephede, ikonik kürenin yer aldığı ana binanın yanında, Kültür Sokağı’nın girişinde havada uçarcasına yükselen prizmatik tasarıma sahip AKM Galeri de İstanbul’daki sergi salonu ihtiyacını karşılamada önemli bir rol üstlenecek. Açılışla birlikte, bu galeride önemli bir çağdaş sanatçılar seçkisi sergilenecek.

GENÇLER KÜLTÜR SOKAĞI'NDA BULUŞACAK

Atatürk Kültür Merkezinin Kültür Sokağı gençlerin buluşma noktası, çocukların ise sanatla tanışacakları bir koridor olacak. Sokağın girişindeki müzik platformunda da uzun süreli sergiler yer alacak.

Giriş katında “Bizdeki Dünya, Dünyadaki Biz” başlıklı ve Türk müziğinin dünya ile etkileşiminin anlatıldığı bir yazı sergisi; birinci katında ilk izleri Orta Asya’da bulunan Türk çalgılarının günümüze uzanan serüvenine tanıklık eden “Türk Çalgıları” sergisi ile müziği farklı açılardan deneyimlemek için özel bir alan bulunacak.

Kültür Sokağı’nda ayrıca gençlerin içinden çıkmak istemeyeceği bir Müzik Kayıt Stüdyosu ile 4-6 yaş arasındaki çocukların sanatla tanıştırılacağı ve çeşitli atölye çalışmalarının yapılacağı Çocuk Sanat Merkezi yer alacak. Sokakta sadece AKM’ye özel tasarım ürünlerin satılacağı bir de Tasarım Dükkânı bulunacak.

Kültür Sokağı’nın adeta incisi olan 2 katlı ve 3 balkonlu AKM Kütüphanesini ise Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye’nin önemli sanat kütüphanelerinden biri olan Vitali Hakko Kreatif Endüstriler Kütüphanesi ortaklaşa kullanacak. Bu sanat kütüphanesi, kamu ile özel sektör arasında kültür alanındaki başarılı iş birliğine iyi bir örnek teşkil edecek.

Kültür Sokağı’nın bir diğer önemli noktası da Türk sinemasının duayenlerinden Reis Çelik’in işleteceği AKM Yeşilçam Sineması olacak. 100 kişilik bu cep sinemasında daha çok vizyonda fazla yer bulamayan festival filmlerine ağırlık verilecek.