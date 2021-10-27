AKM Millet Bahçesi nerede? Ankara AKM Millet Bahçesi ne zaman açılacak, özellikleri…

Ankara AKM Millet Bahçesi nerede? Koşu, yürüyüş, bisiklet parkurları, buz pisti, dinlenme ve piknik alanları olan doğayla iç içe bir sosyal yaşam alanı sağlayacak AKM Millet Bahçesi, millet kıraathanesi, 601 bin 700 metrekaresi yeşil ve açık alanlardan oluşuyor. Peki, AKM Millet Bahçesi nerede, ne zaman açılacak?

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, millet kıraathanesi, konferans salonu, kültür merkezi, geniş yeşil alanların yer alacağı Ankara AKM Millet Bahçesi'nin açılışına davet etti. Kurum, sosyal medya hesabından, Ankara AKM Millet Bahçesi'nin açılışı dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Cumhurbaşkanımızın ülkesine, milletine olan sevdasının en güzel nişanelerinden biri olan millet bahçelerimizi, 81 şehrimizin en kıymetli yerlerine yapıyor, milletimize yeni yeşil alanlar, yeni yaşam alanları kazandırıyoruz." ifadelerini kullandı.

AKM MİLLET BAHÇESİ NEREDE?

AKM Millet Bahçesi, Ankara'nın Altındağ ilçesinde yer alıyor. Başkentlilerin ihtiyaç duyacağı sosyal donatıların yer aldığı millet bahçesinin 601 bin 700 metrekaresi yeşil ve açık alanlardan oluşuyor.

ANKARA AKM MİLLET BAHÇESİ NE ZAMAN?

28 Ekim'de saat 13.30'da yapılacak açılışına vatandaşları davet etti.

AKM MİLLET BAHÇESİ'NİN ÖZELLİKLERİ

AKM Millet Bahçesi'nin 601 bin 300 metrekaresi yeşil ve açık alanlardan, 35 bin 700 metrekaresi ise kapalı alanlardan oluşacak. Böylece, Millet Bahçesi'nin yaklaşık yüzde 95'i yeşil ve açık alanlarla donatılacak.

Millet Bahçesi'ne 58 türden 8 bin 800 ağaç, 63 türden 190 bin 276 çalı, 6 türden 5 bin 328 su bitkisi, 20 türden 1480 çiçek dikilecek.



Sanat atölyeleri, sağlık merkezlerinin de bulunacağı Millet Bahçesi'nde, kurulacak "Zipcoaster"da da eğlenceli anlar yaşanacak.

Vatandaşlar, millet bahçesini 2,7 kilometrelik hat üzerinde hizmet veren nostaljik tramvayla gezebilecek. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TOKİ Başkanı Ömer Bulut'un da katılımıyla 14 Ekim'de millet bahçesinde düzenlediği basın toplantısında, başkentlilerin yeni sosyal yaşam alanı AKM Millet Bahçesi'nin açılışının, 28 Ekim'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı törenle yapılacağını duyurmuştu.