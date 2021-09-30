Bazı sosyal medya hesaplarından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda açılması planlanan AKM'nin isminin değişeceği iddia edilmişti. Montajı tamamlanarak asılan isim tabelası tartışmaları sona erdirdi. İnşaatı tamamlanan yeni bina ve asılan tabela drone ile havadan da görüntülendi. Tabelada, eskisi gibi Atatürk Kültür Merkezi yazdığı görüldü.
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AKM'de isim tartışmalarına son nokta konuldu! Tabela resmen asıldı
Ali AKSOYER-Murat DELİKLİTAŞ-Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL,(DHA) | 30 Eylül 2021 Perşembe - 20:09 | Son Güncelleme : 30 09 2021 - 20:09