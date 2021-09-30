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AKM'de isim tartışmalarına son nokta konuldu! Tabela resmen asıldı

Ali AKSOYER-Murat DELİKLİTAŞ-Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL,(DHA) |  30 Eylül 2021 Perşembe - 20:09 | Son Güncelleme : 30 09 2021 - 20:09

Açılışı 29 Ekim'de yapılacak olan Atatürk Kültür Merkezi (AKM)'nin isim tabelası asıldı. İsmi değişeceği iddia edilen kültür merkezinin girişine konulan Atatürk Kültür Merkezi yazısı, tartışmaları sona erdirdi.


Bazı sosyal medya hesaplarından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda açılması planlanan AKM'nin isminin değişeceği iddia edilmişti. Montajı tamamlanarak asılan isim tabelası tartışmaları sona erdirdi. İnşaatı tamamlanan yeni bina ve asılan tabela drone ile havadan da görüntülendi. Tabelada, eskisi gibi Atatürk Kültür Merkezi yazdığı görüldü.

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29 Ekim Atatürk Kültür Merkezi Açılışı kültür merkezi
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