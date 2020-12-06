Aklının ucundan geçmezdi valiye böyle yakalandı

Sivas Valisi Salih Ayhan, Covid-19 tedbirleri kapsamında çalışmalarını aralıksız sürdüren polis ekiplerini denetledi. Vali Ayhan daha 112 acil çağrı merkezini ziyaret ederek çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Ayhan, son olarak da kent güvenlik denetim sistemini ziyaret ederek kameralardan şehri izledi. Vali Ayhan, ekranda bir ticari taksi sürücüsünün yasak olmasına rağmen aracında sigara içtiğini fark etti. Vali Ayhan’ın talimatıyla polis ekipleri taksi sürücüsünü uyardı.

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