Akkuyu Nükleer Santrali nerede harita üzerindeki konumu… Akkuyu nükleer santrali ne zaman bitecek, maliyeti nedir?

Uzun yıllardır Türkiye’nin gündeminde olan, yaklaşık dört yıl önce inşaatına başlanan Akkuyu Nükleer Santrali'nde Güç Santrali'nin üçüncü güç ünitesinin temeli atıldı. İnşasının tamamlanması halinde Türkiye’nin ilk nükleer enerji santrali olacak olan Akkuyu Nükleer Santrali’nin inşaatına 2017 yılında başlandı. Üçüncü güç ünite temelinin atılmasıyla yeniden gündeme gelen Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin nereye yapılacağı, maliyeti merak ediliyor. Akkuyu nükleer santrali ne zaman bitecek, maliyeti nedir? Akkuyu Nükleer Santrali nerede harita üzerindeki konumu…

Türkiye'nin en büyük yatırımları arasında bulunan Akkuyu NGS'de üçüncü ünitenin temel atma törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin video konferans yöntemiyle katıldı. Akkuyu nükleer santrali ne zaman bitecek, Akkuyu nükleer santrali maliyeti nedir?

AKKUYU NEREDE?

Akkuyu Nükleer Santrali, Mersin’in Gülnar ilçesi Akkuyu bölgesinde inşa ediliyor.

Mersin'in Gülnar ilçesi Akkuyu bölgesinde yapılacak olan nükleer santralin haritadaki konumunu aşağıdan görebilirsiniz.

Akkuyu Nükleer Santrali konumu

AKKUYU NÜKLEER SANTRALİ NE ZAMAN BİTECEK?

Akkuyu Nükleer Güç Santrali Elektrik Üretim A.Ş Genel Müdür Yardımcısı Rauf Kasumov, 'ÇED olumlu' kararının ardından gelecek yıl inşaata başlayacaklarım belirterek, "Santrali 2023'e, yani Cumhuriyet'in 100. yılına kadar bitireceğimize garanti veriyorum" dedi.

AKKUYU NÜKLEER SANTRALİ MALLİYETİ NEDİR?

Akkuyu Nükleer Santrali'nin kurulum maliyetinin 20 milyar dolar olacağı açıklanmıştır. Bu maliyetin tamamı Rusya Fedarasyonu'na bağlı devlet kurumları tarafından karşılanacak olup maliyetin ödenmesi amacıyla ülkemiz 15 yıl boyunca üretilecek enerjinin yarısına 12,35 dolar-sent/kWh fiyatla alım garantisi vermiştir.

NÜKLEER SANTRAL NEDİR?

Nükleer santral, nükleer reaktörün yakıt olarak radyoaktif maddeleri kullanarak elektrik enerjisi üretmesidir. Fosil yakıtlı santraller, kömür, petrol gibi yakıt kullanırken, nükleer santraller, uranyumu parçalayarak enerji üretmektedirler. Bu santrallerin diğerlerinden farklı madde kullanması, güvenlik önlemlerinin daha da fazla alınması gerekliliğini ortaya çıkartmaktadır. Nükleer santraller, çalışma sistemindeki birincil çeşitliliklere göre farklı şekillerde isimlendirilmektedirler. Kaynar sulu, basınçlı ağır sulu ve basınçlı su reaktörü olarak adlar verilmektedir.