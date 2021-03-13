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Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne TSE imzası

AA |  13 Mart 2021 Cumartesi - 17:37 | Son Güncelleme : 13 03 2021 - 17:37

Türk Standardları Enstitüsü (TSE), Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) Projesi kapsamında, nükleer güvenlik kültürüne sahip teknik uzmanlarıyla inşaat, yer bilimleri, elektrik, mekanik işleriyle ilgili denetimleri sahanın tamamına hakim olarak gerçekleştiriyor.


AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, birinci reaktörünün temeli  Nisan 2018'de, ikinci reaktörünün temeli ise Nisan 2020'de atılan Akkuyu NGS'nin  üçüncü reaktöründe çalışmalar bu hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve  Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in video konferans yöntemiyle  katıldığı törenle başlamıştı.
 
Uygunluk değerlendirme faaliyetlerini yürüten TSE de Türkiye'nin 50  yıllık hayalinin gerçekleştirileceği Akkuyu NGS Projesi kapsamında 2007'de  Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK) tarafından mevzuat düzenlemeleri çerçevesinde  santral için imalatçı onayı, saha, inşaat ve imalat faaliyetlerinin denetimlerine  ilişkin "teknik destek kuruluşu" olarak yetkilendirilmişti.
 
Enstitü bu yetkilendirmeyle, santralde kullanılacak nükleer güvenlik  sınıfları 1, 2, 3 olan ekipman imalatçılarının onaylanmasına ilişkin 2018-2019  yıllarında Rusya, Ukrayna, Avrupa ülkeleri ve Türkiye'de bulunan 29 firmanın  yerleşkesinde teknik uzmanlarıyla denetim ve sertifikasyon sürecinde yer aldı.
 
TSE, santral sahasında gerçekleştirilecek faaliyetlere ilişkin iş  programı çerçevesinde, nükleer güvenlik kültürüne sahip teknik uzmanlarıyla  dereceli bir yaklaşımla, inşaat, yer bilimleri, elektrik, mekanik işleriyle  ilgili denetimleri sahanın tamamına hakim olarak gerçekleştiriyor.
 
Uzman sayısı artırıldı
Proje başlangıcından bugüne teknik kadrosuna ihtiyaca binaen yeni  uzmanları ilave eden TSE, nükleer teknik uzman kadrosunu sahanın ihtiyaçları  çerçevesinde güncelliyor.
 
Akkuyu NGS Projesi kapsamında kurucu yanında alt yükleniciler ve  nükleer yapı denetimi kuruluşları da denetime tabi tutulurken, denetimlerde  kullanılan dokümantasyon altyapısı da TSE tarafından oluşturuluyor.
 
Enstitü, düzenli olarak hazırlanan günlük, haftalık, aylık raporlar ve  denetimlere binaen oluşturulan gözlem ve bulgu raporlarıyla NDK'ye teknik destek  sağlıyor.
 
Rusya'daki 19 imalatçıda gözetim denetimleri yapılıyor
Akkuyu NGS'ye ait uzun tedarik süreci gerektiren güvenlik sınıfı  ekipmanların imalatlarının başlamasının akabinde, çoğunluğu Rusya'da yerleşik 19  imalatçıda üretime ilişkin gözetim denetimleri başlatıldı. Tüm üretim sürecinin  kontrolleri TSE teknik uzmanları tarafından ilgili imalatçı tesislerinde  yapılıyor ve raporlanıyor.
 
Öte yandan, TSE bu faaliyetlerin yanı sıra  Nüted Nükleer Teknik  Destek AŞ ile geçen yıl yaptığı sözleşmeyle inşaat, imalat faaliyetlerinin  kontrolleriyle birlikte güvenlik sınıfı ekipmanların montajına ilişkin  kontrolleri de gerçekleştiriyor.
 

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