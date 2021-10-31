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Akkuyu NGS inşaatında yıldırım düşmesiyle yangın çıktı

Soner AYDIN/ GÜLNAR(Mersin),(DHA)- |  31 Ekim 2021 Pazar - 18:01 | Son Güncelleme : 31 10 2021 - 18:01

Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) inşaatında yıldırım düşmesiyle yangın çıktı. Yangın kısa sürede söndürüldü.


Kuvvetli yağışın etkili olduğu ilçede, yapımı devam eden Akkuyu NGS inşaatına yıldırım düştü. Yıldırımın düştüğü alanda küçük çaplı yangın çıktı. Santralin söndürme ekipleri, kısa sürede alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Yangında can kaybı ve yaralanmanın olmadığı bildirildi.

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