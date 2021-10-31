Kuvvetli yağışın etkili olduğu ilçede, yapımı devam eden Akkuyu NGS inşaatına yıldırım düştü. Yıldırımın düştüğü alanda küçük çaplı yangın çıktı. Santralin söndürme ekipleri, kısa sürede alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Yangında can kaybı ve yaralanmanın olmadığı bildirildi.
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Akkuyu NGS inşaatında yıldırım düşmesiyle yangın çıktı
Soner AYDIN/ GÜLNAR(Mersin),(DHA)- | 31 Ekim 2021 Pazar - 18:01 | Son Güncelleme : 31 10 2021 - 18:01