Akıncı Üssü davasında kararlar açıklanıyor

FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki derbe girişiminin yönetildiği, aralarında FETÖ’nün sivil imamlarının da bulunduğu 475 sanıklı Akıncı Üssü davasında karar açıklanmaya başlandı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullanılan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin, "sivil imamlar" ile Ankara 'ya bomba yağdıran pilotların da arasında bulunduğu 365'i tutuklu 475 sanıklı davanın karar duruşması başladı.

Duruşma, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki 1800 kişilik salonda görülüyor.

Mahkeme Başkanı Selfet Giray, önceki celselerde duruşmaya katılmayan bazı tutuksuz sanıklara son sözlerini sordu, ardından kararı açıklamaya başladı.

Öte yandan güvenlik önlemleri kapsamında duruşmayı izlemek için araçlarıyla gelenler, 3 ayrı güvenlik noktasından geçerek kampüse alındı.

Sanık yakınları, taraf avukatları, müştekiler ve basın mensupları, HES kodu sorgulandıktan sonra duruşma salonunun olduğu binaya girdi.

Burada sanık yakınları ve müştekiler ayrı ayrı salonlardan Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden duruşmayı takip ediyor.

Taraf avukatları ile basın mensupları ise duruşmanın görüldüğü ana salonda davayı izliyor.

Salon dışında ve içinde yoğun güvenlik önlemleri dikkat çekerken stajyer ve cübbesi olmayan avukatlar mahkeme salonuna alınmadı.

YAKLAŞIK 3 YIL SÜRDÜ

Darbe girişiminden sonra ismi "Mürted" olarak değiştirilen Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığı, FETÖ'nün ihanet girişiminin yönetildiği ana karargah olarak kullanıldı.

İhanet girişiminin ilk saatlerinde, terörle mücadele bahanesiyle bir gün önceden mühimmat yükletilen uçaklar peş peşe pist başı yapmaya başladı.

O gece 25 pilot, F-16 uçağı kullandı. Bunlardan 11'i Ankara'daki çeşitli yerlerin bombalanması eylemine katıldı.

Bu uçakların saldırıları sonucunda 68 kişi şehit düştü, 222 kişi de yaralandı. Ayrıca milyonlarca lira hasar oluştu.

Aynı saatlerde, darbe girişimine karşı tepki göstermek için üssün nizamiyesinde toplanan vatandaşları da hedef alan darbeciler, 9 sivili daha katletti.

Dönemin Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Galip Mendi'nin de arasında bulunduğu çok sayıda kişi, günler öncesinden hazırlanan Akıncı'daki mahzenlerde rehin tutuldu.

Mahkeme heyeti, yaklaşık üç yıl süren yargılamanın sonunda, 365'i tutuklu, 104'ü tutuksuz, 6'sı yakalamalı sanık hakkında hükmünü açıklıyor.