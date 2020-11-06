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Akıncı Üssü darbe girişimi davasında karar duruşması 26 Kasım'da

AA |  06 Kasım 2020 Cuma - 18:41 | Son Güncelleme : 06 11 2020 - 18:41

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılandığı davada sanıkların tamamının son sözleri dinlenildi.


Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları  Kampüsü'ndeki duruşma salonunda görülen duruşmaya sanıklar Ses ve Görüntü Bilişim  Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı.
 
Tarafların avukatlarının hazır bulunduğu duruşmada son sözleri  dinlenilen eski astsubay İrfan Altuntaş, 15 Temmuz'da kendilerine komplo  kurulduğunu öne sürdü.
 
Eski albay Nevzat Bilir, kamera görüntüleri, hakkındaki deliler ve  ByLock kullandığı iddiasını kabul etmedi. Adil yargılanmadığını, hakkında hiçbir  hukuki delil bulunmadığını savunan Bilir, son sözünü söylemek istemediğini ifade  etti.
 
Ankara Emniyet Müdürlüğünü bombalayan uçağın pilotu eski üsteğmen  Mustafa Özkan, davanın siyasi olduğunu, zulme uğradıklarını, savunma hakkını  kullanamadığını öne sürdü.
 
Ana Jet Üssü Muharebe Arama Kurtarma (MAK) ve İleri Hava Kontrolörü  (İHK) filosunda görevli eski astsubay Oğuz Haksal, "Benim dışımda olan olaylardan  sorumlu tutuluyorum. Bu haksızlıktır, vicdansızlıktır." İfadelerini kullandı.
 
Haksal, adil yargılanmadığını, masum olduğunu savunarak, beraat  istedi.
 
Hava Kuvvetleri Komutanlığı (HKK) Plan Prensipler Başkanlığında  görevli eski hava pilot kurmay yarbay Mustafa Bağatur, hakkında somut delil  bulunmadığını, iddiaların mesnetsiz olduğunu öne sürdü.
 
Darbe girişimi sırasında Akıncı'da olduğu ortaya çıkan ve 5 yıldır  MİT'te görev yapan Kurmay Yarbay Ömür Yongacı da üzerine atılı suçları işleme  yetkisinin bulunmadığını, suçsuz olduğunu iddia ederek beraatini istedi.
 
Eski astsubay Faruk Yusufoğlu, dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı  Orgeneral Abidin Ünal'ın çağırması üzerine uçak başı yapan ekipte bulunduğunu  savundu. Komutanın derdest olduğunu anladığı halde uçuşu sürdürdüğü iddiasını  kabul etmeyen Yusufoğlu, komutanın derdest olduğunu anlayamadığını, derdest  edilmesine iştirak etmediğini öne sürdü.
 
Özel Kuvvetler Komutanlığında görevli eski yüzbaşı Fatih Yapıcı,  Akıncı'da tutulan komutanların derdest edilmesiyle ilgisinin bulunmadığını  savundu.
 
Eski pilot yüzbaşı  Nazif Baysal da gördüklerini kimseden çekinmeden  anlattığını, bu nedenle FETÖ'cülerin en fazla rahatsız olduğu kişilerin başında  geldiğini söyledi.
 
Diğer sanıklar da suçsuz olduklarını öne sürüp beraat istedi.
 
Sanıkların tamamının son sözlerin dinlenilmesinin ardından ara karar  açıklayan mahkeme, dava dosyanın hükmün hazırlanıp açıklanması için incelenmeye  alınmasına hükmetti.
 
Sanıkların tutukluluk halininin devamına karar veren mahkeme, hükmü  açıklamak üzere davayı 26 Kasım 2020 Perşembe günü saat 10.00'a erteledi.
 
Davanın geçmişi
 
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, darbe girişiminin yönetildiği Akıncı  4. Ana Jet Üssu?'ndeki eylemlere ilişkin 4 bin 658 sayfalık iddianameyi, 31 Mart  2017'de Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi.
 
İddianamede, şüphelilerin "anayasal du?zeni ortadan kaldırmaya  teşebbu?s", "Cumhurbaşkanı'na suikast", "yasama organını ortadan kaldırmaya  teşebbu?s", "Tu?rkiye Cumhuriyeti hu?kümetini ortadan kaldırmaya teşebbu?s",  "silahlı terör örgu?tu? yönetmek", "askeri komutanlıkların gasbı", "kasten  öldu?rme", "kasten öldu?rmeye teşebbu?s", "mala zarar verme", "kamu malına zarar  verme", "genel gu?venliğin kasten tehlikeye sokulması", "ibadethanelere zarar  verme" ve "kişiyi hu?rriyetinden yoksun kılma" suçlarından cezalandırılmaları  talep edildi.
 
Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi, sanıkları yargılamaya 1 Ağustos 2017'de  başladı. Yaklaşık 4 yıldır devam eden davada 515 celse yapıldı.
 
Davanın sanıkları arasında, FETÖ elebaşı Fetullah Gu?len ve darbe  girişimini Akıncı'dan yöneten sivil imamlar Adil Öksu?z, Kemal Batmaz, Hakan  Çiçek, Nurettin Oruç, Harun Biniş ile TBMM, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Gölbaşı  Polis Özel Harekat Daire Başkanlığı, TÜRKSAT ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğünü  bombalayan pilotlar da bulunuyor.
 
Davanın 21 Ocak 2019'daki celsesinde esasa ilişkin mütalaasını  açıklayan Cumhuriyet Savcısı Adnan Gümüş, sanıklardan 355'i hakkında "anayasal  düzeni ihlal" suçundan birer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi.
 
Gümüş, bu sanıklardan darbe girişimini yöneten sivil imamlar Kemal  Batmaz, Hakan Çiçek, Nurettin Oruç ve Harun Biniş hakkında "Anayasa'yı ihlal" ve  "Cumhurbaşkanına suikast" ile 77 kişiyi "kasten öldürmek" suçundan 79'ar kez  ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.
 
Sivil imamlarla birlikte girişimi yöneten askerler Aydemir Taşçı,  Kemal Mutlum, Veysel Kavak, Ali Durmuş, Bekir Ercan Van, Hakan Karakuş, Recep  Sami Özatak, Ahmet Tosun, Mehmet Fatih Çavur, Ali Karabulut, Metin Bilgici, Murat  Bicil, Mustafa Mete Kaygusuz, Hüseyin Türk, Hasan Hüsnü Balıkçı ve Mustafa  Azimetli'nin de aynı suçlardan 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına  çarptırılması istendi.

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Fetullahçı Terör Örgütü darbe girişimi Akıncı Üssü
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