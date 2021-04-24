Akıncı TİHA'da flaş gelişme! Müjdeli haber geldi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir , Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından düzenlenen, “Türk Savunma Sanayii ve Savunma Yöntemine Dair Yenilikler” konulu panele çevrimiçi olarak katıldı. Demir burada yaptığı konuşmada, kendine güvenen gençlikle, sağlam basarak, sağlam adımlar atarak, donanım oluşturarak, geleceğe yönelik fikrini, organize olma yeteneğini ortaya koymuş bir gençlikle, bugün gelinen noktanın çok daha ilerisine ulaşacaklarını kaydederek, “Sanayi bir ekosistemdir. Türkiye'de çeşitli alanlarda yabancı bağımlılık devam eden konularımız var. Örneğin; sağlık , enerji, ulaşım, iletişim, tarım, hatta buna sosyal güvenlik sistemini ve insan kaynakları yönetimini de katabilirsiniz, bunlar gibi bir dizi konuda artık yerli üretimlerimizin gündeme gelmesi gerekiyor ki, mesele Türkiye'nin çok iyi olduğunu düşündüğümüz inşaat alanında bile yerli ürün konusunda daha çok almamız gereken mesafe olduğunu biliyoruz” dedi.

Milli teknoloji denildiğinde, özellikle buluşçuluk anlamında, yenilikçi yaklaşımlar anlamında, dünyaya sözü olan bir Türkiye olması gerektiğine dikkat çeken Demir, “Dünyada sözü geçen Türkiye dediğimizde de aklımıza güçlü olmak geliyor. Eğer Türkiye olması gerektiği gibi bir küresel güç vizyonuyla hareket ediyorsa, edecekse, burada ana parametre tabi ki, ‘hazır ol cenge ister isen sulhu salah.' Arkasında kuvvet olduğunu bilen her yönetici, her politikacı, her devlet adamı masada çok daha güçlü olur, çok daha güçlü oturur ve milli çıkarlar o denli güçlü savunur, masadan o denli net sonuçlar alınır” diye konuştu.

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