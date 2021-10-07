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AKINCI'nın gözünden Bayraktar TB2: İstanbul kanatlarımın altında

07 Ekim 2021 Perşembe - 21:29 | Son Güncelleme : 07 10 2021 - 21:29

BAYKAR Savunma'nın sosyal medya hesabından AKINCI'nın gözünden Bayraktar TB2'nin görüntüsü paylaşıldı. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Selçuk Bayraktar, "Önce kuş olduk, uçtuk semaya... Bir eylül daha geçti..." ifadelerini kullandı.


TEKNOFEST'te uçan AKINCI TİHA ile Bayraktar TB2 izleyenlere muhteşem bir görsel şölen sundu. BAYKAR Savunma'nın sosyal medya hesabından AKINCI'nın gözünden Bayraktar TB2'nin görüntüsü paylaşıldı.
 
TEKNOFEST 2021'de uçan AKINCI TİHA ile Bayraktar TB2 izleyenlere muhteşem bir görsel şölen sunmuştu.
 
BAYKAR Savunma'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi. "İstanbul kanatlarımın altında… Bayraktar AKINCI'nın gözünden Bayraktar TB2"
 
F-16 kokpitinden AKINCI
 
Daha önce de Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından AKINCI'nın F-16 kokpitinden çekilmiş görüntülerini paylaşılmıştı.

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