Akıncı kostümü merak ediliyor! Akıncı kostümünü kim tasarladı, nerede kim tarafından üretildi?

Şükrü Özyıldız’ın canlandırdığı Akıncı karakteri kısa sürede dikkatleri çekti. Akıncı karakterinin kostümü, motosikleti, silahları uzun ve titiz bir çalışma sürecinden geçti. Kostümün arkasında ise ilgi çekici bir hikaye yer alıyor. Akıncı kostümü hakkında merak edilenler…

Hilal'in Savaşçısı Akıncı, sembolüyle özdeşleşen kostümüyle her çatışmanın içine girerken, onu gizleyen ise kostümü oluyor. Kostümü sayesinde kimliğini gizliyor. Akıncı'nın herkesin dikkatini çeken kostümü aylar boyunca, titizlikle süren çalışmalar sonucunda özel olarak dikildi.

Türk çizgi roman dünyasının yakından tanıdığı Ergün Gündüz tarafından tasarlanan Akıncı kostümü; Hollywood'un yakından tanıdığı ve süper kahraman hikayelerini konu alan bir çok dizi ve sinema filminin kostümlerini üretmiş olan Fransız Parallel Life Studios firması tarafından özel olarak üretildi. Pandemi döneminde gerçekleşen üretim sürecinde Parallel Life Studios tasarımcıları sıkça Türkiye'ye gelerek Şükrü Özyıldız ile özel provalar gerçekleştirdi. Türkiye'de bugüne kadar hiç kullanılmamış bir kumaş da bu kostüm için özel olarak üretildi. Akıncı'nın sembolü olan 'Hilal' ayrıntısı ise kostümün göğsüne ayrı olarak işlendi.

Akıncı'nın kostümü kadar kullandığı silahlarda özel üretim detaylar arasında yer alıyor. Akıncı'nın silahları da tıpkı kostümü gibi özel olarak tasarlandı ve üretildi. Yapımını NTC Medya'nın, yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp'in üstlendiği, atv ekranlarında yayınlanan Akıncı, cuma akşamları saat 20.00'da izleyiciyle buluşuyor. Akıncı, her Cuma saat 20.00'de atv'de!