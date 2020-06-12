Akıncı dizisi oyuncuları kimler, konusu ne? Akıncı dizisi ne zaman başlıyor, tarih belli mi?

Akıncı dizisi şimdiden merak konusu oldu. Veli Çelik'in yönetmenliğini üstleneceği, Hakan Kandal'ın senaryosunu kaleme aldığı, "Akıncı" dizisinin ATV'de ekranlarında yayınlanacağı belirtiliyor. NTC Medya’nın üstlendiği dizi ile ilgili araştırmalar başladı. Akıncı dizisi ne zaman başlıyor? İşte Akıncı dizisi oyuncu kadrosu ve konusu…

Akıncı dizisi ile ilgili haberlerin gelmeye başlamasıyla, dizi hakkında merak edilenler de arttı. Veli Çelik’in yönetmen koltuğunda oturduğu, Hakan Kandal’ın senaristliğini yaptığı, Akıncı dizisinin başrolünde Şükrü Özyıldız ile Yıldıray Şahinler’in yer alacağı belirtiliyor.

AKINCI OYUNCU KADROSU VE KONUSU HENÜZ NET DEĞİL

Oyuncu kadrosu için cast çalışmalarının devam eden ettiği ifade ediliyor. Konusu ise henüz kamuoyu ile paylaşılmadı.

AKINCI DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Akıncı dizisinin Temmuz’da sete çıkacağı, Eylül ayında da izleyici karşısında olacağı planlanıyor.