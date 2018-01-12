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Akın'ın ifadesinde adı geçen yüzbaşı tutuklandı

AA |  12 Ocak 2018 Cuma - 17:53 | Son Güncelleme : 12 01 2018 - 17:53

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği iddiasıyla gözaltına alınıp etkin pişmanlıktan faydalanmak istediğini belirtince serbest bırakılan yüzbaşı Abdülkadir Koçyiğit, itiraflarını reddetmesi üzerine tutuklandı.


Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince  adliyeye getirilen Koçyiğit, soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdi.
 
Daha önce etkin pişmanlıktan yararlanmak istediğini belirtip itirafçı  olan Koçyiğit, avukatlarının baskı altında olmadıkları yönündeki beyanlarına  rağmen, emniyet ve savcılıktaki ifadelerinin baskı altında alındığını öne sürdü.
 
Önceki ifadelerini reddeden Koçyiğit, sevk edildiği Ankara 7. Sulh  Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine götürüldü.
 
FETÖ üyesi olduğunu söyleyerek Ankara Emniyet Müdürlüğüne teslim olan  Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler'in koruma subayı yüzbaşı Burak  Akın'ın ifadesinde adı geçen yüzbaşı Abdülkadir Koçyiğit, Ankara Emniyet  Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmıştı.
 
Emniyet ve savcılıkta etkin pişmanlıktan yararlanmak istediğini  belirtip itirafçı olan Koçyiğit, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla  serbest bırakılmıştı.

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