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Akın akın oraya geldiler! Su sıcaklığı yaz kış aynı derecede, Ruslardan yoğun ilgi...
UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale'deki tarihi Antik Kleopatra Havuzu, ziyaretçi akınına uğruyor. Dünyanın dört bir yanından gelenler, 2 bin 500 yıllık havuzda tarihi sütunların arasında yüzmenin keyfini çıkarıyor.
Pamukkale'deki Hierapolis Antik Kenti'nde, yaz kış 36 derece su sıcaklığına sahip olan Antik Kleopatra Havuzu, yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini çekiyor.