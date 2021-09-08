Akıllı telefonların güvenliğini ihmal etmeyin

Okulların açılmasıyla birlikte öğrenciler için eğitim süreci yeniden başladı. Anne babalar akıllı telefonlar sayesinde çocuklarıyla kolayca iletişim kurmayı planlarken, çocuklar için cep telefonları oyun oynamak ya da sosyal medyayı takip etmek anlamına geliyor.

Siber zorbalıktan dolandırıcılığa kadar birçok alanda çocukları hedef alan tehditler bu dönemde göz ardı edilmemeli diyen siber güvenlik şirketi ESET, ebeveynlerin ve öğrencilerin akıllı telefonları nasıl güvenle kullanabileceklerine yönelik ipuçlarını paylaştı.

İlk adım güvenli parola ve şifre oluşturmaktan geçiyor

İyi oluşturulmuş parolalar savunma hattının ilk adımını oluşturur. Çocukların eğitim , iletişim ya da eğlence için kullandıkları farklı uygulamalar zamanla bir çok verinin de depolandığı mecralar haline dönüşür. Bu nedenle veliler, çocuklarına doğru güvenlik alışkanlıklarını öğretirken parola oluşturma konusuna da özen göstermelidir. Telefonlarda birden fazla uygulama kullanmaya başlayan çocukların hatırlamaları gereken şifre ve parola sayısı da arttığı için parola yöneticisi kullanmak doğru ve pratik bir çözüm olacaktır.

Ekran kilidi kullanın

Ekran kilidi kullanmak bir savunma hattının önemli bir parçasını oluşturur. Ekran kilitleri, rastgele kişilerin cihazlara erişmesini engeller. Bu, çocuğunuza akıllı telefonunu aldığınızda yapmanız gereken ilk işlemlerden bir tanesidir. Özellikle, akıllı telefonlar güvenli olmayan alanlara bırakıldığında, ilgisiz kişiler özel mesajları görüntüleyebilir, telefon içindeki uygulamalar arasında dolaşabilir; elde ettikleri verileri siber zorbalık için kullanılabilirler. Telefonlarda geçiş kodları, desen kilitleri, biyometrik kilitler gibi kullanılabilecek çok sayıda kilit seçeneği bulunmaktadır. Farklı kilit seçenekleri bir arada kullanılabilir. En uygun kombinasyon, biyometrik kilit ve şifre gibi iki farklı kimlik doğrulama faktörünü kullanmak olacaktır.

İyi bir güvenlik çözümü kullanın

Bir sonraki adım, çocukların telefonlarında iyi bir güvenlik çözümü kullanmak olmalıdır. Güvenlik yazılımları çocukların telefonlarını bir çok tehdit türünden koruyabilir, tehlikeli yazılımların bulaşmasını engelleyebilir.

Cihazımı bul, bilgileri sil

Çocuklar telefonlarını olmadık bir yere bırakabilir hatta kaybedebilirler. Böyle bir durumla karşılaşıldığında önlem olarak, "cihazımı bul" seçeneğinin kurulu ve etkin olması en iyisidir. Android ve iOS işletim sistemleri, akıllı telefon üreticileri bu kapsamda kendi çözümlerini sunuyorlar. Hangi seçeneği tercih ederseniz edin, telefonu çocuğunuza vermeden önce bu uygulamanın çalışır durumda olduğundan emin olun. Telefonu bulamamanız durumunda, bir ek önlem olarak, çocuğunuzun telefonundaki bilgilere uzaktan erişip silebilirsiniz. Bu çözüme iyi bir güvenlik yazılımı kullanarak da sahip olabilirsiniz.

Ebeveyn kontrol uygulamaları

Ebeveynlerin çocuklara sınır koyma, çocukları kontrol etmeye yönelik tutum ve davranışları farklılık gösteriyor. Bazı ebeveynler internet kullanımında çocuklarına hoşgörülü davranırken, diğerleri yasakları benimseme eğiliminde olabiliyor. Ebeveyn kontrol (Parental Control) çözümleri, çocuklara cep telefonlarını kullanmaları için yeterli özgürlük verirken, ebeveynlerin çocukların faaliyetlerini izlemeleri ve onlara internette doğru sınırlar koymaları için kullanışlı bir araç da olabilir. Anne babalar bu uygulamaları kullanarak zaman sınırları belirleyebilir; kötü amaçlı ve yaşa uygun olmayan içeriği filtreleyebilirler. Çocuklarının online etkinliklerini takip edebilir; internette geçirilen süre, oyun lar ve içerik türleri için kurallar oluşturabilirler.

Çocuklarınızı eğitin, birlikte öğrenin

Çocuklarınıza doğru siber güvenlik alışkanlıklarını aşılamak istiyorsanız onlarla interneti beraber keşfetmeye çıkın. Birlikte zaman geçirirken doğru alışkanlıkları kazanmalarına yardımcı olun, tehlikeler hakkında bilgi verin. Yapmaları ve yapmamaları gerekenler hakkında çocuklarınızla konuşun.