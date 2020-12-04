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Akıllı tartı Türkiye’de!

04 Aralık 2020 Cuma - 15:55 | Son Güncelleme : 04 12 2020 - 15:55

Vücut değerlerinin 14 farklı ölçümünü yapabilen akıllı tartının Türkiye satışları başladı. Ağırlık ölçmenin ötesinde bazal metabolizma hızı, vücuttaki su, protein, kemik mineral içeriği, gibi farklı değerleri görüntüleyebiliyor.


Vücut ağırlığı, sağlıklı bir yaşam ve doğru beslenme için hassas şekilde belirlenmesi gereken bir ölçüm olmasına rağmen, tek başına yeterli olmuyor. Honor Scale 2, 14 farklı ölçüm özelliği sayesinde vücudunuzla ilgili birçok önemli detayı takip etmenize yardımcı oluyor. Ağırlık ölçümünün yanı sıra Vücut Kitle Endeksi (BMI), Vücut Yağ Oranı, Kalp Ritmi, İç Organ Yağ Seviyesi, İskelet Kas Kütlesi, Yağsız Vücut Kütlesi, Bazal Metabolizma Hızı, Vücuttaki Su, Protein, Kemik Mineral İçeriği, Vücut Skoru, Vücut Yaşı ve Vücut Tipi gibi değerlerin de bilgisini veriyor.

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