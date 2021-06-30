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Akıllı takip sistemi maliyeti düşürecek

30 Haziran 2021 Çarşamba - 17:39 | Son Güncelleme : 30 06 2021 - 17:39

Türk teknoloji şirketi Arvento, küresel araç takip pazarında liderlik hedefine ulaşmak için önemli bir adım attı. Arvento ve Ford Trucks iş birliğiyle akıllı araç takip çözümleri F-MAX çekicilerde kullanılabilecek


Mobil takip cihazlarıyla birçok  sektöre hizmet veren Türk teknoloji şirketi Arvento, küresel liderlik hedefi  doğrultusunda Ford Trucks ile önemli bir iş birliğine imza attı.

Yeni tip koronavirüs salgınıyla birlikte lojistik ve filo yönetiminin  önemi daha da arttı.

Türkiye'nin araç takip sistemi lideri Arvento, araç takip ve filo  yönetim sistemleri, motosiklet, konteyner, nesne, tekne takip sistemleri ve  sektörel IoT çözümleriyle bu alandaki ihtiyaçlara çözüm geliştiriyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Arvento son olarak "IToY- 2019  Uluslararası Yılın Kamyonu" ödüllü çekicisi F-MAX için Ford Trucks ile iş  birliğine gitti. Bu iş birliği anlaşmasıyla filosunu avantajlı fiyatlarla  yönetmek isteyen F-MAX sahipleri araçlarına Arvento'nun gelişmiş filo yönetimi  çözümlerini entegre edebilecek.

Ford Trucks müşterileri ayrıca hat tedariki ve cihaz kurulumuna gerek  kalmadan, ileri teknolojili Arvento çözümlerini hemen kullanmaya  başlayabilecekler. Standart olarak araca ait yakıt seviyesi, hız ve yakıt  tüketimi gibi CANBus bilgilerine ulaşabilecek müşteriler, Ford Trucks'ın bağlı  araç hizmetlerinden ayrı olarak sunduğu ConnecTruck Arvento filo yönetim  entegrasyonundan faydalanabilecekler.

Cihaz sayısında yeni rekor

Arvento Genel Müdürü Özer Hıncal, bu iş birliğinin, özellikle büyük  hacimli işlere imza atan ve filosunu avantajlı fiyatlarla yönetmek isteyen araç  sahiplerine önemli katkılar sağlayacağını söyledi.

İş birliklerine Ford Otosan'ın ağır ticari markası Ford Trucks ile  devam etmekten dolayı mutlu olduklarını belirten Hıncal, şunları kaydetti:

"Tüm dünyada pandeminin olağanüstü koşullarının hüküm sürdüğü bu  yılda, böylesi bir iş birliğine imza atmak bizler için oldukça önemli. Arvento  olarak bu yıl ulaştığımız 1 milyonun üzerinde cihaz sayısıyla sektörümüzde yeni  bir rekora imza attık. Yaptığımız her yeni iş birliği anlaşmasıyla bu rakamı  yukarılara taşımayı amaçlıyoruz. Hedefimiz küresel araç takip pazarında lider  olmak ve Türkiye'ye global ölçekte bir teknoloji şirketi kazandırmak. Sunduğumuz  araç takip ve filo yönetimi, nesne ve kişi takibi, motosiklet, konteyner ve tekne  takibi sistemleriyle dünyada ve ülkemizde faydalı teknolojilere imza atıyoruz.  Ar-Ge çalışmalarımız daha iyi teknolojiler geliştirme yönünde devam edecek."

Gelişmiş filo yönetimi

Ford Trucks Genel Müdür Yardımcısı Serhan Turfan da F-MAX'i  müşterilerinin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda teknolojik donanımlarla ve iş  birlikleriyle geliştirmeye devam ettiklerini söyledi.

F-MAX ile şimdi de müşterilerine operasyonel maliyetlerini  azaltmalarını sağlayan yeni çözümler yarattıklarını dile getiren Turfan, şu  değerlendirmede bulundu:

"F-MAX ile sunduğumuz ConnecTruck teknolojisi, bağlı kamyonlarımızdan  yüzlerce parametreyi dilediğimiz sıklıkta toplama imkanı veriyor. Bununla  birlikte müşterilerimize mobil uygulama ve webden araç takibi, uzaktan kontrol,  araç sürüş raporları gibi katma değerli servisler sunmamıza imkan tanıyor. Ayrıca  ConnecTruck'ın uzaktan teşhis ve yazılım güncelleme fonksiyonlarıyla  müşterilerimizin servise giriş ihtiyaçları da önemli oranda azalıyor. Arvento ile  hayata geçirdiğimiz "ConnecTruck Arvento filo yönetimi entegrasyonu" da F-MAX  müşterilerinin araçlarında harici bir donanıma gerek olmaksızın, bunları  "ConnecTruck" vasıtasıyla Arvento ekranlarından takip edebilmesine olanak  tanıyor, Arvento’nun gelişmiş filo yönetim hizmetlerinden yararlanmasını  sağlıyor."

 

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