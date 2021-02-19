Akıllara durgunluk veren olay! Koronavirüs aşısı olmak için bunu yaptılar

ABD'nin Florida eyaletinde, iki kadın, koronavirüs aşısı olmak için hastaneye 'yaşlı' gibi giyinerek gittiği ortaya çıktı. 34 ve 44 yaşlarında olduğu belirlenen kadınların, ilk doz aşıyı oldukları, hastaneye ikinci doz aşıyı olmak için gittikleri belirlendi.

ABD'nin Florida eyaletinde bulunan sağlık yetkililerinin aktardığına göre, aşı önceliğinin 65 yaş üstü kişilere verildiği Florida'da, dün öğlen saatlerinde iki kadının koronavirüs aşısı olabilmek için 'yaşlı' gibi giyinerek hastane ye gittiği bildirildi. Hastane görevlileri tarafından fark edilen iki kadının, 'ikinci doz' aşıyı yaptırmak için böyle bir girişimde bulunduğu belirtildi.

'NASIL KAÇTIKLARINI BİLMİYORUZ'

Florida Sağlık Departmanı Müdürü Dr. Raul Pino perşembe günü düzenlediği basın toplantısında, "Dün ikinci kez aşı olmak için nine gibi giyinmiş iki genç kadının hastaneye geldiğini fark ettik. İki kadının da ilk doz aşılarını yaptırdıklarını belirledik. İlk seferinde nasıl kaçtıklarını bilmiyoruz" açıklamasında bulundu.

ÖNLEMLER ARTTIRILDI

Emniyet güçlerinin yaptığı açıklamaya göre aşı olmaya gelen iki kadın, 44 yaşındaki Olga Ramirez ve 34 yaşındaki Martha Vivian Monroy'du. Bölge şerifi, iki kadın hakkında cezai işlem uygulanmadığı bilgisini paylaştı. Dr. Pino, bölgedeki aşı kampanyasına yönelik kötü niyetli eylemleri engellemek için aşı merkezlerindeki güvenlik önlemlerinin artırıldığını belirtti.