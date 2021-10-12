Akılalmaz yöntem! Çete lideri 'mağdur' çıktı

CNN TÜRK Muhabiri Tugay Saday'ın özel haberine göre, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yasa dışı bahis çetesini belirleyerek takibe aldı. Yapılan araştırmalar sonucu çetenin yurtdışından server kiraladıkları ve internet üzerinden bahis oynattıkları belirlendi.. Yürütülen teknik ve fiziki takip sonucu çete lideri ve üyelerinin adresleri belirlendi..
İstanbul merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.. Operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 24 şüpheliden 19'u yakalandı. Adreslerinde ise ele geçirilen dijital materyallere el konuldu..
MAĞDURDU, ÇETE LİDERİ ÇIKTI
Çetenin lideri ise tanıdık çıktı.. Yasa dışı bahis çetesini yönettiği belirlenen Sibel B.'nin 2021 yılının ocak ayında sahte avukat tarafından 210 dolar dolandırıldığını söyleyerek polise başvurduğu ortaya çıktı..
Gözaltına alınan çete lideri kadınla birlikte 19 şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.