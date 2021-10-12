12 Ekim 2021 Salı
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.417 0.03 EURO 10,4500 0.50
USD 9,0460 0.50 ALTIN 512,490 0.94
CANLI BORSA
TÜMÜ

Akılalmaz yöntem! Çete lideri 'mağdur' çıktı

12 Ekim 2021 Salı - 17:20 | Son Güncelleme : 12 10 2021 - 17:25

İstanbul merkezli 6 ilde yasa dışı bahis çetesine yönelik operasyon düzenledi. Çetenin lideri 10 ay önce dolandırıldığını söyleyerek polise başvuran Sibel B. çıktı.


CNN TÜRK Muhabiri Tugay Saday'ın özel haberine göre, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yasa dışı bahis çetesini belirleyerek takibe aldı. Yapılan araştırmalar sonucu çetenin yurtdışından server kiraladıkları ve internet üzerinden bahis oynattıkları belirlendi.. Yürütülen teknik ve fiziki takip sonucu çete lideri ve üyelerinin adresleri belirlendi.. 
 
İstanbul merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.. Operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 24 şüpheliden 19'u yakalandı. Adreslerinde ise ele geçirilen dijital materyallere el konuldu..
 
MAĞDURDU, ÇETE LİDERİ ÇIKTI
 
Çetenin lideri ise tanıdık çıktı.. Yasa dışı bahis çetesini yönettiği belirlenen Sibel B.'nin  2021 yılının ocak ayında sahte avukat tarafından 210 dolar dolandırıldığını söyleyerek polise başvurduğu ortaya çıktı.. 
Gözaltına alınan çete lideri kadınla birlikte 19 şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.

ETİKETLER

yasa dışı bahis çetesi bahis oyunu Çetenin lideri operasyonu
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.