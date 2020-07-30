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Akılalmaz olay! Üstlerinden 115 tüp kobra zehri ele geçirildi

DHA |  30 Temmuz 2020 Perşembe - 18:54 | Son Güncelleme : 30 07 2020 - 18:54

Hatay'ın İskenderun ilçesinde otogarda şüphe üzerine durdurulan 3 kişinin üzerinde 115 tüp kobra yılanı zehri ele geçirildi.


İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kente otobüsle gelen ve otogarda şüpheli hareketleriyle dikkat çeken 3 kişiyi durdurdu. Bu kişilerin üzerlerinde yapılan aramada, 115 tüp kobra yılanı zehri ele geçirildi. O.U, E.K. ve M.D. isimli şüpheliler gözaltına alınarak, emniyete götürüldü. Kobra zehrinin kimyasal silahların ayrıştırılması, kanser tedavisi, doping ve kozmetik sektöründe kullanıldığı belirtildi

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Hatay İskenderun kobra
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