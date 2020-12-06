Akılalmaz olay! 1 yaşındaki bebek düdüklü tencereye sıkıştı

Olay, akşam saatlerinde Ürgüp ilçesinde meydana geldi. Anne Z.Ö. akşam saatlerinde mutfak işleriyle uğraştığı sırada yanında bulunan oğlu Y.Ö. yerdeki düdüklü tencere ile oynamaya başladı. Düdüklü tencerenin içine girip oturan Y.Ö.nün sıkıştığını anlayan anne Z.Ö. ve baba E.Ö. bebeklerini çıkarmaya çalıştı. Y.Ö.yü sıkıştığı yerden çıkaramayı başaramayan baba E.Ö., durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye, yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından tencereyi genişleterek, Y.Ö.yü kurtardı. Y.Ö.nün ailesi yaptıkları çalışma nedeniyle itfaiye ekiplerine teşekkür etti.