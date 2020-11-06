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Akılalmaz kaza! Metrelerce yüksekten üzerine düştü

DHA |  06 Kasım 2020 Cuma - 18:03 | Son Güncelleme : 06 11 2020 - 18:03

Adana'da köprüde sürücüsünün kontrolünden çıkan tanker, 4 metre yüksekten kamyonetin üzerine düştü. Kazada yaralanan tanker sürücüsü hastaneye kaldırıldı.


Kaza, öğle saatlerinde merkez Yüreğir ilçesine bağlı Kürkçüler Mahallesinde meydana geldi. Cihadiye Yolu üzerindeki bağlantı köprüsünde seyir halinde olan tanker, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Tanker, köprüden, alt yolda ilerleyen kamyonetin üzerine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan tanker şoförü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazada kamyonet sürücüsünün yara almadan kurtulduğu belirtildi.
 

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Adana köprü kamyonet
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