Akılalmaz dolandırıcılık! Boş kağıda 6 milyon euroluk imza...

Hatay’da yaşayan Ali Eryüz’e iddiaya göre, ev satışı bahanesiyle attırdıkları imzayla sahte senet düzenlediler, ardından mal varlığına el koymaya çalıştılar. Boş kağıtlara attığı imzalardan toplam 6 milyon euro borçlandırılan Eryüz yaşadıklarını CNN TÜRK’e anlattı

Ali Eryüz’ün dünyasın başına yıkan olay 2019 yılında evini satmak istemesiyle başladı: Birileri geldi. Bakmak istedi beğendi. Alacağım dedi. Bir gün geldi elinde 3 tane kağıt. 4 tane de olabilir. Dedi bunları bir imzala. A 4 denilen boş Kağıt.

YETİŞ EVİN VE ARABAN HACZE GİDİYOR

Ali Eryüz kendisinden talep edilen imzaları attı. Ancak o kişiler aldıkları imzayla senet düzenlediler. Eryüz Almanya ’ya gittiğinde ise düzenlenen senetleri icraya koydular: İki hafta olmadı. Bir baktım benim bankacı telefon etti. Ali abi yetiş. Ev ve araban hacze gidiyor.

Dolandırıldığını anlayan Eryüz hemen Türkiye’ye geri döndü. Baktım 800 bin euroluk adıma senet yapmışlar. Bu arada icraya vermişler.

Hukuki mücadele başlatan Ali Eryüz bir kötü haber daha aldı. O da imzasıyla düzenlenen 5 milyon 200 bin euroluk senedin icraya konulmasıydı.