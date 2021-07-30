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Akıl hastalığı olan Kovid-19 hastalarında ölüm olasılığı daha fazla

30 Temmuz 2021 Cuma - 16:32 | Son Güncelleme : 30 07 2021 - 16:35

Fransa'da yapılan araştırma, akıl sağlığı bozuklukları olanların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölme olasılığının, normal hastalara oranla 1,8 kat fazla olduğunu ortaya koydu.


Nursingpractice sitesinin haberine göre, JAMA Psychiatry dergisinde  yayımlanan, Marsilya Üniversitesinden bir grup araştırmacının çalışmasında,  şizofreni ve bipolar bozukluk gibi ağır akıl sağlığı bozuklukları olan hastaların  ise Kovid-19'a karşı özellikle risk altında olduğunu ve zihinsel bozukluğu  olmayan hastalara oranla virüsten ölme olasılıklarının 2-3 kat fazla olduğu  sonucuna ulaştı.
 
Yedi ülkeden 19 binden fazla hasta kaydı ve 16 çalışmanın  değerlendirildiği araştırmada, ağır veya hafif ruhsal bozuklukları olan kişilerde  obezite ve yaş gibi risk faktörleri de yeniden dikkate alındığında virüs  nedeniyle ölüm oranın daha yüksek çıktığı bulgusuna ulaşıldı.
 
Araştırmacılar, toplum sağlığı konusunda karar vericilerin, akıl  sağlığı bozuklukları olan kişilerde hastalığı önleme, aşı kampanyası ve tedavi  süreci konusunda öncelik verilmesi gerektiğini vurguladı.
 
Bilim insanları, bipolar veya şizofreni gibi ağır akıl sağlığı  bozukluklarına sahip kişilerin, bağışıklık sistemi farklılıklarının Kovid-19'a  karşı daha yüksek risk ihtimalini açıklayabileceğini düşünüyor.
 
Öte yandan, ileriki çalışmalarda genel ruh sağlığı bozukluklarına  bakarak çıkarımda bulunmak yerine, her bir akıl hastalığının Kovid-19'a bağlı  ölümle ilişkisine özel bakılması gerektiği belirtildi.
 

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Akıl hastalığı ölüm olasılığı Kovid
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