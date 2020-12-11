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Akhisar çevre yolu yarın törenle açılacak

AA |  11 Aralık 2020 Cuma - 11:23 | Son Güncelleme : 11 12 2020 - 11:23

Manisa Akhisar'da kent içi geçişteki trafik yoğunluğunun azaltılarak, ulaşım standardının yükseltilmesi amacıyla yapılan Akhisar çevre yolu, yarın hizmete açılacak.


AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip  Erdoğan'ın videokonferans yöntemiyle katılımının beklendiği Akhisar çevre yolunun  açılışının Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından  gerçekleştirilmesi planlanıyor.
 
Transit trafik ile şehir içi trafiğinin birbirinden ayrılarak, transit  trafiğin kesintisiz akışının sağlanması amacıyla yapılan ve 8,8 kilometresi daha  önce hizmete sunulan Akhisar çevre yolunda, kalan 4,3 kilometrelik kesimdeki  çalışmalar da tamamlandı.
 
Toplam uzunluğu 13,1 kilometre olan yol, yarın tamamıyla hizmete  girerek, bölgedeki ulaşım koridorunda önemli bir yere sahip olacak.
 
 
Şehir merkezine uğramadan transit geçiş imkanı
 
Yıllık ortalama günlük trafik değeri (YOGT) 32 bin 770 araç olan  İstanbul-İzmir Devlet yolu güzergahında önemli bir geçiş noktası niteliğindeki  ilçede, Bergama-Soma-Akhisar Devlet yolu ile Salihli-Gölmarmara-Akhisar Devlet  yolu ulaşımı da şehir merkezi üzerinden sağlanıyordu.
 
Projeyle birlikte araçlar şehir merkezine uğramadan transit güzergah  üzerinden yollarına devam edebilecek. Proje kapsamında 5'i farklı seviyeli, 1'i  modern dönel olmak üzere 6 kavşak, 3'ü çift, 3'ü tek olmak üzere 6 köprü inşa  edildi.

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Akhisar Akhisar çevre yolu Manisa
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