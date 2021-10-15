Akdeniz Üniversitesi 42 akademik personel alımı yapacak! Akdeniz Üniversitesi akademik personel alımı şartları ve başvuru koşulları…

Akdeniz Üniversitesi öğretim üyesi ve öğretim görevlisi alımı yapacak. Adayların istenilen belgelerle birlikte 01.11.2021 tarihi mesai bitimine kadar Üniversitenin Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekiyor. Söz konusu Kriterlerde belirtilen şartları taşımayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Akdeniz Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Kriterlerine http://personel.akdeniz.edu.tr/aadk/ adresinden ulaşılabilir. Akdeniz Üniversitesi akademik personel alımı ilanı detayları…
Öğretim Üyesi Alım İlan metni için TIKLAYINIZ.
Akdeniz Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Kriteri ile Değerlendirme Tablosuna buradan ulaşabilirsiniz.
Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği
Öğretim Görevlisi Alım İlan metni için TIKLAYINIZ.