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Akdeniz Üniversitesi 42 akademik personel alımı yapacak! Akdeniz Üniversitesi akademik personel alımı şartları ve başvuru koşulları…

15 Ekim 2021 Cuma - 10:17 | Son Güncelleme : 15 10 2021 - 10:17

Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı 42 akademik personel alacak. Üniversite tarafından verilen ilanda “Üniversitemizin akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Akdeniz Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Kriterlerinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan öğretim üyesi alınacaktır” ifadeleri kullanıldı. Son başvuru tarihi 1 Kasım 2021.


Akdeniz Üniversitesi öğretim üyesi ve öğretim görevlisi alımı yapacak. Adayların istenilen belgelerle birlikte 01.11.2021 tarihi mesai bitimine kadar Üniversitenin Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekiyor. Söz konusu Kriterlerde belirtilen şartları taşımayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Akdeniz Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Kriterlerine http://personel.akdeniz.edu.tr/aadk/ adresinden ulaşılabilir. Akdeniz Üniversitesi akademik personel alımı ilanı detayları…

Öğretim Üyesi Alım İlan metni için TIKLAYINIZ.

Akdeniz Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Kriteri ile Değerlendirme Tablosuna buradan ulaşabilirsiniz.

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği 

Öğretim Görevlisi Alım İlan metni için TIKLAYINIZ.

 

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