Akdeniz tipi beslenme kanserden koruyor!

Yapılan araştırmalara göre obeziteye iten basit şeker ve trans yağlı besinlerle oluşan kötü beslenme alışkanlığıyla, rafine, işlenmiş besinlerdeki katkı maddelerinin kanser oluşumunda etkisi büyük. Çalışmalar, Akdeniz tipi beslenmenin; kalp, diyabet, yüksek kolesterol ve depresyon gibi yaşam tarzı hastalıkları ile kansere karşı koruyucu etkisinin olduğunu ortaya koyuyor.

Akdeniz diyet i, son yıllarda en sağlıklı beslenme tiplerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Diyet yapanlar arasında en popüler beslenme türlerinden olan Akdeniz tipi beslenmenin kansere karşı koruyucu etkisi de bulunuyor. Uzman Diyetisyen Zehra Bora akdeniz diyeti ile ilgili merak edilenleri anlattı.

RAFİNE VE İŞLENMİŞ BESİNLER KANSERE NEDEN OLUYOR!

Uzman Diyetisyen Zehra Bora "Yapılan araştırmalara göre obeziteye iten basit şeker ve trans yağlı besinlerle oluşan kötü beslenme alışkanlığıyla, rafine, işlenmiş besinlerdeki katkı maddelerinin kanser oluşumunda etkisi büyük. Aşırı alkol alımı, düzensiz yaşam, aşırı yağ ve yağlı besin alımı, lifli besinlerin az tüketimi, işlenmiş şarküteri ürünleri gibi tütsülenmiş, dumanlanmış ve tuzlanmış besinlerin aşırı tüketimi kanser riskini arttırıyor."

KANSERE KARŞI KORUYUCU ETKİSİ VAR!

Akdeniz diyetinin kansere karşı koruyucu etkisinden bahseden Zehra Bora, Akdeniz diyeti ile ilgili bilgi verdi:

"Akdeniz diyet modelinde, kan kolesterolünü yükseltici doymuş yağın az olması yine diyetin oksidasyona dayanıklı ve kan lipitlerini yükseltmeyen zeytinyağı içeriyor olması, kan pıhtılaşmasını önleyici alfa-linolenik asit ve antioksidanlardan zengin olması nedeniyle kansere karşı koruyucu etkisi bulunmaktadır. Akdeniz diyeti, Akdeniz'de yaşayan insanların (Fransa'nın güneyi ve Yunanistan gibi) tipik olarak kalp krizi, diyabet, yüksek kolesterol, depresyon ve anksiyete gibi "yaşam tarzı hastalıklarının" çok daha düşük vakalara sahip olduğunu gösteren bir dizi bilimsel araştırmaya dayanmaktadır. Bunun sebebinin ise sağlıklı beslenme normlarından kaynaklandığı düşünülmektedir."

SAĞLIKLI BESLENME DÜZENİ İÇİN AKDENİZ TİPİ BESLENME ŞART!

Akdeniz diyetinin temelinde kolay ve hızlı kilo verme olmadığını belirten Bora, "Akdeniz diyet modeli bölgede yetişen sebze ve meyveler, tam tahıllar, baklagiller, kuruyemişler, sağlıklı yağlı tohumlar, deniz ürünleri ve en önemlisi zeytinyağı temelli olmasıyla dikkatleri üzerine çekmekte. Aynı zamanda Akdeniz diyeti yüksek düzeyde antioksidan bileşenler, doymamış yağ asitleri, posa da içermektedir.Rafine tahıllar, işlenmiş et ve trans yağlar gibi işlenmiş gıdalardan ve şekerden uzak durulan bir diyet sistemidir. Akdeniz diyetinin temelinde kolay ve hızlı kilo vermek ön planında değildir. Dengeli ve sağlıklı beslenme düzeni oluşturma ve uzun vadede sağlıkla sürdürülebilecek bir diyet sistemidir." diye konuştu.

Uzman Diyetisyen Zehra Bora, Akdeniz tipi beslenmenin, diyet sistemleri arasında en çok tercih edilen ve önerilen beslenme modeli olduğunu sözlerine ekledi.