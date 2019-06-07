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Akdeniz sallandı! Korkutan deprem

07 Haziran 2019 Cuma - 15:34 | Son Güncelleme : 07 06 2019 - 15:34

Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre, saat 15.21'de Akdeniz'de Lindos adası açıklarında 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.


Depremin 23.5 kilometre derinlikte gerçekleştiği öğrenildi.
 

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