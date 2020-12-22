Mersin Akdeniz ilçesi Belediye Başkanı Mustafa Gültak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yaptırdığı Covid-19 testinin pozitif çıktığını, kendisini izole ettiğini bildirerek, "Genel sağlık durumum iyi, geçmiş olsun dilekleriniz için teşekkür ederim. Tüm vatandaşlarımıza tedbirlere sıkı sıkıya uymalarını tavsiye ediyor, sağlıklı günler diliyorum" dedi.
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- Akdeniz ilçe Belediye Başkanı Gültak, koronavirüse yakalandı
Akdeniz ilçe Belediye Başkanı Gültak, koronavirüse yakalandı
22 Aralık 2020 Salı - 11:45 | Son Güncelleme : 22 12 2020 - 11:45