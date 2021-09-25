25 Eylül 2021 Cumartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.385 -1.20 EURO 10,4670 1.54
USD 8,8730 1.26 ALTIN 499,410 1.73
CANLI BORSA
TÜMÜ

Akdeniz Fırtınası Tatbikatı' başarıyla tamamlandı

DHA |  25 Eylül 2021 Cumartesi - 10:06 | Son Güncelleme : 25 09 2021 - 10:06

MİLLİ Savunma Bakanlığı, 'Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı-2021'in başarıyla tamamlandığını açıkladı.


Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 20-24 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleştirdikleri 'Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı-2021' başarıyla tamamlandı" denildi. Paylaşımda, tatbikata ilişkin görüntü de yer aldı.

ETİKETLER

akdeniz fırtına tatbikat
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.