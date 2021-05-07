Akdeniz diyeti demansı önlemeye yardımcı olabilir

Zeytinyağı, balık, sebze ve meyve açısından zengin besinler içeren Akdeniz tipi beslenme halk arasında "bunama" olarak tanımlanan "demans" hastalığını önlemeye yardımcı olabilir.

United Press International (UPI) haber ajansının haberine göre, Alman Nörodejeneratif Hastalıklar Merkezi’nden bilim insanları Akdeniz diyeti ile Alzheimer hastalığının ayırt edici özelliği olan amiloid ve tau proteinleri arasındaki bağlantıyı inceledi.

Çalışma kapsamında, Alzheimer riskinin görüldüğü 300’den fazla kişinin aralarında bulunduğu 500 katılımcının sağlık verileri değerlendirildi.

Diyeti uygulayan kişilere, dil ve hafızayla ilgili testler yapıldı. Ayrıca beyin taramaları da yapılarak, amiloid ve tau proteninin biyobelirteçlerini saptamak için 200’den fazla omurilik sıvısı örneği alındı.

Araştırmada sebze, meyve, zeytinyağı ve balık bazlı Akdeniz diyetinin beyni plak birikiminden ve beynin küçülmesinden koruyabileceği belirlendi.

Yaş, cinsiyet ve eğitimin göz önünde bulundurulduğu araştırmada, uzmanlar, Akdeniz diyeti yapmayan kişilerin daha yüksek amiloid ve tau belirteçlerine sahip olduklarını tespit etti.

Ayrıca, Akdeniz diyeti uygulamayan kişilerin hafıza testlerinde diyeti uygulayanlara göre daha düşük puan aldığı kaydedildi.

Araştırmacı Tommaso Ballarini, Akdeniz tipi beslenmenin, beyni nörodejenerasyondan koruyabileceğini ve demans gelişme riskini azaltabileceğini ifade etti.

Çalışmanın detayları Neurology dergisinde yayımlandı.