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Akdeniz'de şiddetli deprem! İlk bilgiler...

19 Haziran 2020 Cuma - 11:11 | Son Güncelleme : 19 06 2020 - 11:17

AFAD'dan alınan son dakika bilgisine göre, Akdeniz'de 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.


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