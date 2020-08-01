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Akdeniz'de şiddetli deprem!

AA |  01 Ağustos 2020 Cumartesi - 8:10 | Son Güncelleme : 01 08 2020 - 8:37

Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.


Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde  yer alan bilgiye göre, saat 06.43'te Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem  kaydedildi.
 
Depremin 35,30 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
 
  
 

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