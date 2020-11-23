Akdeniz'de sıcak saatler! Alman askerleri Türk gemisine çıktı, Türkiye harekete geçti...

Avrupa Birliği (AB) tarafından Libya'ya giden gemileri kontrol etmek için kurulan İrini Operasyonu, bir kez daha Türkiye'nin hışmına uğradı.
Alman Der Spiegel dergisi, İrini'de görev yapan Alman fırkateyni Hamburg'un Bingazi açıklarında seyreden bir Türk kargo gemisini durdurduğunu bildiriyor.
Habere göre, Hamburg'da görevli Alman donanma askerleri Bingazi'nin yaklaşık 200 kilometre açığındaki Rosaline A adlı kargo gemisini Pazar günü durdurdu.
Alman askerlerinin gemide arama yapmak istemesi üzerine Ankara devreye girdi. Türkiye, kargo gemisinin aranmasına izin vermedi ve askerlerin bir an önce bölgeden uzaklaşmasını istedi.