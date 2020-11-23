Haberler »

Dünya Haberleri »

Akdeniz'de sıcak saatler! Alman askerleri Türk gemisine çıktı, Türkiye harekete geçti...

Akdeniz'de sıcak saatler! Alman askerleri Türk gemisine çıktı, Türkiye harekete geçti...