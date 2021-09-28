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Akdeniz'de korkutan deprem!

28 Eylül 2021 Salı - 8:13 | Son Güncelleme : 28 09 2021 - 8:24

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. AFAD Yunanistan’ın Girit Adası’nda 5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini duyurdu.


Yunanistan'ın Girit Adası'nda 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Yunanistan'ın Girit Adası'nda saat 07.48'de 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.  Deprem, yerin yaklaşık 35 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
 
 
 

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