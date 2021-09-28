Akdeniz'de korkutan deprem!

Yunanistan'ın Girit Adası'nda 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Yunanistan'ın Girit Adası'nda saat 07.48'de 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, yerin yaklaşık 35 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
#DepremBüyüklük : 5.0 (Mw)— AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 28, 2021
Yer : Heraklion (Yunanistan)
Tarih-Saat : 28.09.2021, 07:48:13 TSİ
Enlem : 35.1690 N
Boylam : 25.2550 E
Derinlik : 35.00 km
Detay : https://t.co/2aNSy7fqag@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi