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Akdeniz'de korkutan deprem!

10 Haziran 2020 Çarşamba - 6:53 | Son Güncelleme : 10 06 2020 - 6:53

Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli ise depremin büyüklüğünü 4.0 olarak açıkladı.


Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.48'de Akdeniz'de 3,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
 
Kandilli ise depremin büyüklüğünü 4.0 olarak açıkladı.

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