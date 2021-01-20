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Akdeniz'de düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı! En az 43 kişi hayatını kaybetti

AA |  20 Ocak 2021 Çarşamba - 17:18 | Son Güncelleme : 20 01 2021 - 17:55

BM, Akdeniz'de Libya açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu en az 43 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.


BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ve BM'ye bağlı Uluslararası  Göç Örgütünün (IOM), yaptığı ortak yazılı açıklamada, 19 Ocak'ta Libya  açıklarında teknenin batmasından büyük üzüntü duyulduğu vurgulandı.
 
Açıklamada, 2021'in Akdeniz'deki "ilk trajik tekne kazasında" en az 43  düzensiz göçmenin yaşamını yitirdiği kaydedildi. Batan tekneden kurtarılan 10  kişinin ise Libya'nın Zuvara kentindeki sahil güvenlik ekiplerince kıyıya  çıkarıldığı belirtildi.
 
Teknenin dün erken saatlerde Zaviye kentinden yola çıktıktan birkaç  saat sonra motorunun durduğu ve kötü hava koşulları nedeniyle alabora olduğu  bildirildi.
 
Kurtarılan düzensiz göçmenlerin çoğunluğunun Fildişi Sahili, Nijerya,  Gana ve Gambiya'dan, ölenlerin tamamının ise Batı Afrika ülkelerinden olduğu  ifade edildi.
 
 BM'nin her iki alt kuruluşu, "son trajik kazadan" sonra uluslararası  topluma çağrıda bulunarak, Akdeniz'deki duruma ilişkin yaklaşımların acilen  gözden geçirilmesini istedi.
 
Avrupa sahillerine ulaşmaya çalışan yüzlerce düzensiz göçmen 2020'de  Akdeniz'de çeşitli tekne kazalarında can vermişti.
 

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Akdeniz düzensiz göçmen tekne
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