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Akdeniz'de alarm! Büyük tehlike, dokunmak bile yetiyor...
Akdeniz'de alarm verildi. Dokunmak bile yetiyor. Saniyelik temas hastanelik ediyor. Sırt dikenlerindeki zehir çok tehlikeli. Kritik uyarı geldi. Kendisini kuma gömerek, gözleri ve sırt dikenleri dışarıda avını bekliyor. Akdeniz'de denize girenler, görmeden üzerine basabiliyor. Buralarda denize girerken, mutlaka ayakkabı giyilmesi gerektiği belirtildi.
Balon ve aslan balıklarının popülasyonunun artışı nedeniyle kıyıları tehlikeli hale gelen Akdeniz'de, su sıcaklığının artması nedeniyle trakonya balığı da kıyıya yakın yerlerde avlanmaya başladı. Akdeniz'in tehlikeli türleri arasında yer alan ve 4 farklı cinsi olan trakonya, balık avlamak için kendini kuma gömüyor.