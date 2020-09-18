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Akdeniz'de 5,7 büyüklüğünde deprem

AA |  18 Eylül 2020 Cuma - 20:30 | Son Güncelleme : 18 09 2020 - 20:30

Akdeniz'de 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.


Akdeniz'de 5,7 büyüklüğünde deprem. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde  yer alan bilgiye göre, saat 19.28'de Akdeniz'de 5,7 büyüklüğünde deprem  kaydedildi.
 Deprem, yaklaşık 7,09 kilometre derinlikte gerçekleşti.
 
  

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Akdeniz deprem 5.7
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