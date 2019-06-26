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Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem!

AA |  26 Haziran 2019 Çarşamba - 9:33 | Son Güncelleme : 26 06 2019 - 9:33

Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.


Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde  yer alan bilgiye göre, saat 08.16'da Akdeniz'de 4 büyüklüğünde yer sarsıntısı  kaydedildi.
 
Sarsıntının, Akdeniz'in yaklaşık 14 kilometre derinliğinde meydana  geldiği belirlendi.

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