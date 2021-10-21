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Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem!

21 Ekim 2021 Perşembe - 13:04 | Son Güncelleme : 21 10 2021 - 13:09

Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD tarafından açıklanan verilere göre depremin derinliği 6.71 kilometre olduğu açıklandı.


Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 12:38'de Akdeniz'de kaydedildi.
 
Deniz yüzeyinin 6.71 kilometre derinliğinde, 4.2 büyüklüğünde meydana gelen depremin merkez üssünün Akdeniz olduğu kaydedildi.
 
 
 
SAAT 11.13 SIRALARINDA 4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
 
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre Ege Denizi'nde bugün saat 11.13 sıralarında, Richter ölçeğine göre 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
 
Deprem, Muğla'nın Datça ilçesi ile kırsal Yazıköy, Cumalı, Mesudiye, Yakaköy ve Sındı Mahalleleri'nden de hafif şekilde hissedildi. Datça'ya 189.6 kilometre mesafede, 15 kilometre derinlikte meydana gelen deremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı. 

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