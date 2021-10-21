Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 12:38'de Akdeniz'de kaydedildi.
Deniz yüzeyinin 6.71 kilometre derinliğinde, 4.2 büyüklüğünde meydana gelen depremin merkez üssünün Akdeniz olduğu kaydedildi.
SAAT 11.13 SIRALARINDA 4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre Ege Denizi'nde bugün saat 11.13 sıralarında, Richter ölçeğine göre 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.