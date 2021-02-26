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Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem
26 Şubat 2021 Cuma - 19:20
| Son Güncelleme : 26 02 2021 - 19:20
AFAD'ın verilerine göre Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
SONRA OKU
AFAD'ın verilerine göre
Akdeniz
'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD
depremi sosyal medyadan duyurdu. Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem oldu.
Saat 18.46 sıralarında meydana gelen deprem yerin 52,30 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
ETİKETLER
AFAD
Akdeniz
deprem
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