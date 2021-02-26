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Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem

26 Şubat 2021 Cuma - 19:20 | Son Güncelleme : 26 02 2021 - 19:20

AFAD'ın verilerine göre Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.


AFAD'ın verilerine göre Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD depremi sosyal medyadan duyurdu. Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem oldu.
 
Saat 18.46 sıralarında meydana gelen deprem yerin 52,30 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

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AFAD Akdeniz deprem
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