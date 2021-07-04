Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde deprem!

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre; Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kadilli Rasathanesi verilerine göre Akdeniz 'de 3.9 büyüklüğünde bir meydana geldi.

Depremin saati 20:30 olarak kayıtlara geçerken, derinliğinin ise 5.5 kilometre olduğu aktarıldı.