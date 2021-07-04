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Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde deprem!

04 Temmuz 2021 Pazar - 21:18 | Son Güncelleme : 04 07 2021 - 21:18

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre; Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.


Kadilli Rasathanesi verilerine göre Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde bir meydana geldi.
 
Depremin saati 20:30 olarak kayıtlara geçerken, derinliğinin ise 5.5 kilometre olduğu aktarıldı.
 

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Kandilli Rasathanesi deprem Akdeniz
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