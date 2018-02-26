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Akdağ'dan kritik açıklama: Anlaştık cezalar artacak!

26 Şubat 2018 Pazartesi - 20:48 | Son Güncelleme : 26 02 2018 - 23:04

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ çocuk istismasrının önlenmesine ilişkin komisyon çalışmalarını anlattı. Çocuğun ve ailenin ifşa edilmemesinin önemli olduğunu belirten Akdağ, "Cezaların ağırlaştırılması konusunda mutabıkız." dedi.


Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Çocuk istismarı ile ilgili olarak, "Cezaların bir kısmının ağırlaştırılması konusunda biz bakan arkadaşlar olarak mutabıkız." açıklamasında bulundu.

Koruyucu, önleyici faaliyetleri geliştirmek için gayret gösterdiklerini belirten Akdağ, "Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız eğitimlerini çok daha yoğunlaştıracak. Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile beraber riskli grupların eğitilmesini öne alarak, bu eğitimleri 2018 yılı içinde ciddi ölçüde yoğunlaştıracağız." şeklinde konuştu.

"Çarşamba günü muhtemelen bir daha bir  araya geleceğiz, 10 gün içerisinde belki de üç beş kere daha bir araya geleceğiz.  O süre içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Başbakanımıza bu işi hazırlayarak  takdim etmeyi planlıyoruz."

"TÜİK ile beraber bir  ekip, veri toplama ve bu verilerin sözlüğünün hazırlanması, verilerin bir veri  seti şeklinde, ilgililerce mahremiyeti ihlal etmeyecek şekilde, ölçülü bir şekilde paylaşılması konusunda çalışıyoruz."

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Recep Akdağ çocuk istismarı cinsel istismar Başbakan Yardımcısı
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