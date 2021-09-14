Akciğer sertleşmesinde erken tanı hayat kurtarıyor!

Akciğer sertleşmesi olarak bilinen İdiopatik Pulmoner Fibrozis (İPF – Akciğer sertleşmesi) hastalığıyla ilgili farkındalığı arttırmak, erken teşhis ve tedavinin önemini vurgulamak amacıyla bu yıl 14-21 Eylül tarihleri Dünya İdiopatik Pulmoner Fibrozis Haftası olarak belirlendi. Bu kapsamda bir açıklama yapan Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD), özellikle İPF hastalığına erken tanı konulması konusunda uyarılarda bulundu. Çünkü İPF belirtileri başka hastalıklarla karıştırılabiliyor. Oysa İPF’de erken tanı hayat kurtarıyor.

NEFES DARLIĞI VE KURU ÖKSÜRÜĞE DİKKAT!

TÜSAD Difüz Parankimal Akciğer Hastalıkları ve Pulmoner Vasküler Hastalıklar Çalışma Grubu Başkanı Doç. Dr. Funda Coşkun tarafından yapılan açıklamada, hastalığın anlaşılmasını sağlayan belirtileri şöyle sıralandı: “İPF, ileri yaştaki erkek hastalarda daha çok görülüyor. Genel olarak 60 yaş üzerinde ve erkeklerde daha sık görülen bu hastalığın Türkiye’de görülme sıklığı 100 binde 5. Sigara hikayesi olan bireyler, yüksek risk taşıyan gruplar arasında. Hastalığın en önemli belirtileri ise, nefes darlığı ve kuru öksürük.”

BELİRTİLER KARIŞTIRILABİLİYOR

Halk arasında akciğer sertleşmesi olarak bilinen İPF’nin nadir görüldüğünü ve toplumda tanı alamayan pek çok İPF hastasının olduğuna dikkat çeken Coşkun, şu bilgileri verdi: “İPF, havayolunu tutan diğer göğüs hastalıklarıyla sıklıkla karıştırılıyor. İPF’li hastalar geç tanı alabiliyor. Biz uzmanlar olarak mevcut tedavileri ile rahatlamayan hastalarda mutlaka İPF düşünülmesini ve bunun araştırılmasını öneriyoruz. Akciğer grafisi, toraks tomografisi, kan tetkikleri ve difüzyon testi erken ve ayırıcı tanı için kullanılan yöntemler arasında yer alıyor. Bazı hastalarımızda ayırıcı tanı için akciğer biyopsisi ve bronkoskopi gerekebiliyor. İPF’de erken ve ayırıcı tanı çok ama çok önemli ve hayat kurtarıcı.”

İLAÇ KULLANIMI ÇOK ÖNEMLİ

İPF’nin kesin bir tedavisi olmadığını, yaşam süresinin ve konforunun ilaçlar sayesinde artırılabildiğini belirten Coşkun, İPF tanısı konmuş hastalara uygulanacak tedavilerle ilgili ise şu uyarıları yaptı: “Tanı aşamasından sonra, hastalığın seyrini yavaşlatan veya duraklatan ilaçlarla hastalığın tedavisi başlamaktadır. Uygun hastalar için akciğer nakli seçeneği özellikle değerlendirilmelidir. COVID-19 pandemisi döneminde İPF de kronik hastalıklar arasında yer aldığından hastalarımıza aşılarını mutlaka olmalarını ve rutin tedavilerine ve ilaçlarına uymalarını mutlaka öneriyoruz.”